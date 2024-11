Halbleiterbauteile bzw. Mikrochips sind unverzichtbare Komponenten moderner Technologien und haben hohe strategische Bedeutung für den europäischen Wirtschaftsstandort. Derzeit werden aber weniger als 10 Prozent der Halbleiter in Europa produziert. Mit dem European Chips Act und der "Chips for Europe"-Initiative will die EU gezielt die Ansiedlung und den Ausbau von Chipfirmen fördern und den Weltmarktanteil der in Europa produzierten Computerchips bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln, wie Robert Gfrerer, Geschäftsführer des Silicon Alps Clusters erklärt.

Lesetipp: EV Group eröffnet neue Standorte in Linz und Braunau

Um den Aufbau technologischer Kapazitäten und Innovation in der EU zu unterstützen und um Forschung und Entwicklung, Experimente und Validierung neuer Technologien zu erleichtern, werden auf europäischer Ebene groß angelegte Infrastrukturen wie fünf Pilotlinien und eine Designplattform geschaffen. Sie sollen allen relevanten EU-Akteuren (KMU, Industrie, Forscher, Designer) aus den verschiedenen vertikalen Sektoren zur Verfügung stehen. Und hier kommen die Chips Competence Centres und damit auch Österreich mit dem "Austrian Chips Competence Center AT-C3 ins Spiel.