Fortschritt bei 3D-Druckmaterialien : Carbon präsentiert EPU Pro-Plattform der nächsten Generation

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Mit der branchenweit ersten einteiligen, dualhärtenden Harztechnologie möchte Carbon einen neuen Standard hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit in der additiven Fertigung setzen. Vorgestellt wurde die EPU Pro-Plattform vor wenigen Tagen auf der Formnext in Frankfurt. Die Carbon Custom Production Software soll außerdem die Massenanpassung in großem Maßstab ermöglichen.