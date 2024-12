Fluidiktechnik ist Präzisionsarbeit. Sie kommt als Schlüsseltechnologie in vielen Branchen der Industrie immer dann zum Einsatz, wenn der Strom von Flüssigkeiten oder Gasen geregelt werden muss. Anwendungen gibt es in der Pharma-, Chemie-, Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie und immer mehr in Bereichen des Green Engineering, wie bei der Brennstoffzellentechnik oder bei Bioreaktoren.

Die Herausforderungen in den Systemen bestehen darin, die genaue festgelegte Menge an Fluid in einer ebenfalls genau definierten Zeit und Geschwindigkeit zu führen. Sowohl die Hardware, in Form von Sensoren, Aktoren und Pumpen, als auch die Software müssen in der Lage sein, diese hohen Ansprüche an Exaktheit einzuhalten.

