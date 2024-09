Die drei Unternehmen haben bereits eng zusammengearbeitet. Eine vermehrte Produktionsauslagerung in günstigere Länder, weniger qualifizierte Fachkräfte, abnehmende Qualität und längere Lieferzeiten der Mitbewerber, sind alles Entwicklungen der letzten Jahre. Diese Faktoren erhöhen den wirtschaftlichen Druck enorm, spiegeln aber nicht die Werte der Unternehmen wider. Gemeinsam, als BT-Systems, kann der Standort Österreich gesichert und gestärkt werden. Die Auftragsauslastung reicht bereits bis weit über Mitte 2026 hinaus. Außerdem freuen wir uns, eine neue, gemeinsame Ära, gleichzeitig mit dem größten Auftrag der Firmengeschichte, der nun im August – ein Kanallagersystem für die Hygienepapierindustrie in Amerika – eingegangen ist, einzuläuten.

"Was im März 1987 mit 2 Mitarbeitern begann, hat sich über die Jahre in den verschiedenen Bereichen großartig entwickelt. Es war daher an der Zeit, die gewachsenen Unternehmen unter der BT-Group Holding GmbH neu zu gestalten. Mit der BT-Systems GmbH vereinen wir nun alle technischen Sparten der Gruppe in einem Unternehmen, um die Herausforderungen auch in Zukunft bestmöglich bewältigen zu können", so Wolfgang Binder, Eigentümer der BT-Group Holding und CFO von BT-Systems.