In diesem Kontext nahm Müller Manufaktur das Angebot des Vakuumspezialisten J. Schmalz GmbH gerne an, seine neu entwickelten Blocksauger vom Typ VCBL-S6 zu testen. „Wir haben das neue Aufspannsystem präzise auf die Konsolen der SCM-Maschinen abgestimmt“, beschreibt Matthias Schmider, Produktmanager bei Schmalz. Ein robuster Grundkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff trägt die Saugplatte mit Membran entweder direkt oder wird mit einem erhöhenden Sauger-Cup ausgerüstet. Diesen kann der Maschinenbediener in der Produktion einfach in 15-Grad-Schritten mit einem Klemmhebel fixieren. Durch das Tastventil können ungenutzte Sauger auf der Maschine verbleiben. „Das reduziert den Rüstaufwand ebenfalls“, betont Schmider.



Die Saugplatte schützt den Blocksauger mit einer Membran vor eindringenden Spänen. Das Elastomerteil dichtet optimal ab und ist bei Verschleiß schnell und werkzeuglos gewechselt. Damit es bei der Ersatzteilbestellung nicht zu Fehlern kommt, hat Schmalz den VCBL-S6-Blocksauger mit einem NFC-Tag (Near Field Communication) ausgestattet. Legt der Nutzer sein Smartphone auf das Spannmittel, sieht er direkt alle relevanten Produktdaten in der Schmalz-ControlRoom-App.