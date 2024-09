Grundlage dieser Erweiterung ist die Eröffnung einer hochmodernen Produktionsstätte in Japan, die von BIG DAISHOWA Seiki Co., Ltd., der Muttergesellschaft von BIG KAISER, betrieben wird. Die neue Anlage umfasst 49.500 Quadratmeter und besticht durch ein innovatives Design mit einem offenen Grundriss, bei dem möglichst wenige tragende Säulen verwendet wurden, um eine flexible Produktionsgestaltung und Anpassungen an künftige Marktanforderungen zu ermöglichen. Dies ist der neunte Produktionsstandort des Unternehmens in Japan. „Unsere neue Anlage ist der weltweit modernste Standort für die Produktion von Werkzeughaltern“, sagt Giampaolo Roccatello, Chief Sales & Marketing Officer für Europa bei BIG KAISER. „Durch die vollständige Automatisierung – vom Rohmaterialzuschnitt bis zur Lagerlieferung – wird diese Anlage unsere Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt erheblich steigern.“

Die Anlage ist mit den neuesten Werkzeugmaschinen und Automatisierungstechnologien ausgestattet, darunter 21 Multitasking-Maschinen und 23 automatische Drehmaschinen. Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und Robotersysteme optimieren die Materialhandhabung, steigern die Effizienz und gewährleisten eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Diese Hochautomatisierung verbessert nicht nur die Produktivität, sondern erhöht auch die Prozesssicherheit.