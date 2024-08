Um die zusätzlichen Produktionskapazitäten für die Herstellung von hochqualitativen Längsträgern für Lastkraftwagen der Klassen 6, 7 und 8 sicherstellen zu können, erweitert die voestalpine ihren bestehenden Standort in Jeffersonville, Indiana, um rund 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Die Produktionskapazität wird auf 80.000 Tonnen verdoppelt, der Start der Produktion ist für 2026 geplant.

"Die voestalpine nimmt in Europa seit vielen Jahren in der Herstellung von komplexen Spezialrohren und Profilen für den Nutzfahrzeugbereich eine führende Rolle ein. Nun transferieren wir unser Know-how auf den nordamerikanischen Markt. Die aktuellen Großaufträge bilden die Basis für diese Expansion und zeigen das unverändert hohe Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologien", so Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.