„Es muss das übergeordnete Ziel sein, die wertvollen Bestandteile der Batterien in einem geschlossenen Kreislauf zu halten“, sagt Guber. Besonders herausfordernd für deren Recycling ist laut dem B&R-Manager die Extraktion einzelner Zellen, da die Zellen in den Modulen oft verklebt werden. Dies erschwere die automatisierte Demontage, die notwendig wird, sobald die Anzahl der zu recycelnden Systeme größer wird. "Effektives und weitgehend automatisiertes Recycling kann nur gelingen, indem man es bereits in der Designphase mit berücksichtigt", betont Guber. Unter dieser Voraussetzung könne man durch den Einsatz von Robotern Kosten sparen und Sicherheitsrisiken reduzieren. Bis Batterien aus dem Einsatz im Fahrzeug in großen Stückzahlen zurückkommen, wird es laut Gubers Einschätzung noch etwas dauern.