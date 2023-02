Für insgesamt 20 Wochenstunden ausschließlich an Samstag und Sonntag bietet das Unternehmen inklusive der gesetzlichen Zulagen ein vergleichbares Gehalt zu einer konventionellen 38,5-Stunden-Woche von Montag bis Freitag. „Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich bewusst dafür entscheiden, ein Jahr lang am Samstag und Sonntag zu arbeiten, ermöglichen wir damit eine äußerst attraktive Work-Life-Balance“, so Robert Perperschlager, Chief Operations Officer von B&R.

Gearbeitet wird im Wechsel zu folgenden Zeiten:

Tagschicht: Samstag 08:30 Uhr - 19:00 Uhr / Sonntag 11:30 Uhr -22:00 Uhr

Nachtschicht: Freitag 22:00 Uhr - 08:30 Uhr / Samstag 19:00 - 05:30 Uhr

Die Personalabteilung von B&R rechnet mit einer großen Anzahl an Interessentinnen und Interessenten für die neuen Stellen. Deshalb plant das Unternehmen statt der klassischen Bewerbungsgespräche eigene „Job-Days". Insgesamt beschäftigt ABB im Bereich Robotik und Fertigungsautomation mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 53 Ländern. Am Standort Eggelsberg werden mit der Besetzung aller offenen Stellen mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein.