Bereits jetzt sei jeder Arbeitsplatz digitalisiert, man habe also weitestgehend kein Papier mehr im Einsatz, erklärt Markus Grud. Auch in der Montage stehen die Mitarbeiter:innen vor Bildschirmen, die die Montagepläne anzeigen. "Hier laufen keine Parallelprozesse, sondern alles wird softwareseitig digital dokumentiert", geht der Geschäftsführer ins Detail. Grud war jahrelang beim Dienstleistungsunternehmen TCM International Tool Consulting & Management tätig, unter anderem als Betriebsleiter des Service Centers und zuletzt als Sales-Chef. Anfang 2022 wechselte er zu Vision.Express in seinem Heimatland Tirol.

Dem Unternehmen stellt er, was den eigenen Gebrauch von Automatisierungssystemen betrifft, ein sehr gutes Zeugnis aus: "Wir arbeiten mit Catia und SAP, also mit den führenden Systemen in den jeweiligen Bereichen, und sind in deren Nutzung schon sehr weit". Am neuen Standort möchte Grud laut Aussendung die Vorstellung von effizienter Fertigung in Gewerbe und Industrie neu definieren.

Auch auf das Problem der fehlenden Arbeits- und Fachkräfte soll die "Zukunftsfabrik" eine Antwort liefern. Dabei sei es laut Grud nicht nur wichtig, neue Lehrlinge zu gewinnen und auszubilden, sondern auch die bestehenden Mitarbeiter:innen im Alter von 40 bis 60 Jahren auf die digitale Transformation hin zu schulen. "Wir brauchen neue Berufsfelder und eine offene Ausbildung", ist der Geschäftsführer überzeugt. "Mechatroniker hatten früher den Schwerpunkt eher auf mechanische Systeme. Heute muss man die Lerninhalte stärker auf Software- und Roboter-Programmierung ausrichten. Am entstehenden Campus für Automation soll künftig nicht nur die eigene Belegschaft aus- und weitergebildet werden, sonder auch jene der benachbarten Betriebe