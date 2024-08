"BASF unternimmt diesen Schritt, um die Profitabilität der gesamten Wertschöpfungskette des Verbunds zu sichern", so Vorstandsmitglied Stephan Kothrade. Die Produktionsstrukturen würden an die veränderten Marktbedingungen angepasst. Die Anlage für CDon und CPon werden demnach in der ersten Hälfte 2025 stillgelegt, die verbleibende Adipinsäureproduktion in Ludwigshafen wird im Laufe des Jahres 2025 geschlossen. "Wir werden weiterhin Adipinsäure in Onsan, Südkorea, sowie in unserem Joint Venture in Chalampé, Frankreich, produzieren", so Kothrade.

BASF zufolge wird CDon etwa für die Synthese von Moschusduftstoffen und UV-Stabilisatoren verwendet. CPon wiederum dient unter anderem als Baustein für die Synthese von Pflanzenschutzmitteln und pharmazeutischen Wirkstoffen. Adipinsäure wird auch zur Herstellung von Beschichtungen und Klebstoffen genutzt.