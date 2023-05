Mit den neuen Lichtvorhängen ELC 100 von Leuze bietet Schmachtl den Herstellern und Betreibern von Maschinen Sicherheitstechnik für die Absicherung von Gefahrenstellen. Sie haben eine Reichweite von bis zu sechs Metern eignen, wodurch sie sich für verschiedene Anwendungen eignen. Vor allem Maschinenöffnungen können damit während der manuellen Teileanbringung abgesichtert werden. Durch ihre hohe Auflösung von 17 und 30 Millimetern erkennen sie Hände und Finger. Ein Schutzfeld, das bis an den Gehäuserand reicht, ermöglicht das bündige Montieren von Geräten, ohne dass ungeschützte Bereiche entstehen. Die flexible Integration in das Maschinendesign wird durch den Kabelgang ermöglicht, der in alle Richtungen möglich ist. Mit einer Schutzfeldlänge von bis zu 1.500 Millimetern eignen sich die Sicherheits-Lichtvorhänge auch für die Sicherung von Zugängen an Maschinen und Anlagen. Darüber hinaus bieten sie eine hohe Schockfestigkeit, die eine sichere Absicherung von Gefahrenstellen an Pressen gewährleistet.