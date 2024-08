"Mit der Übernahme der Födisch Gruppe verstärkt ABB ihr Engagement im Bereich fortschrittlicher Systeme für die kontinuierliche Emissionsüberwachung – diese sind für Unternehmen heute unerlässlich, um Emissionen zu überwachen und zu mindern und Umweltvorschriften einhalten zu können", so Jacques Mulbert, Leiter der Division Measurement & Analytics bei ABB. "Wir sind sehr beeindruckt von dem, was die Födisch Gruppe erreicht hat, und freuen uns darauf, das Team in der ABB-Familie willkommen zu heissen. Die Integration der Födisch Gruppe in ABB wird attraktive Möglichkeiten für bestehende und neue Kunden eröffnen."

Die Födisch Gruppe hat ihren Sitz in Markranstädt in Deutschland, wo sie eine 3 000 Quadratmeter grosse Produktionsstätte betreibt; sie unterhält weitere Standorte in Deutschland, den Niederlanden und China. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassende Lösungen zur Bewältigung von Umwelt-, Prüf- und Zertifizierungsherausforderungen in verschiedenen Branchen aus einer Hand. Die integrierten Analysensysteme der Födisch Gruppe unterstützen die kosteneffiziente Überwachung von Schadstoffemissionen und finden in Kraftwerken, Kehrrichtverbrennungsanlagen sowie der Papier-, Glas- und Zementindustrie breite Anwendung.