Brandon Spencer folgt als neuer Chef des Geschäftsbereichs Antriebstechnik auf Tarak Mehta, dessen Austritt bei ABB ebenfalls bereits kommuniziert wurde. Beide neuen Bereichsleiter treten ihre neue Aufgabe per Anfang August 2024 an und sind ab dann auch Mitglieder der Konzernleitung, wie ABB am Donnerstag mitteilte.



Der Italiener Giampiero Frisio leitet seit 2018 innerhalb des Bereichs Elektrifizierung die Division Smart Power, ist aber bereits seit 1995 für ABB tätig. Der Amerikaner Spencer leitet seit 2020 die Division Energy Industries innerhalb des Geschäftsbereichs Prozessautomation. Er arbeitet seit 2006 für ABB.



Spätestens am 1. Oktober 2024 wird zudem General Counsel und Company Secretary Mathias Gärtner der Konzernleitung beitreten, wie ABB weiter mitteilte.