Vergangenen Donnerstag fand in Wien das Future Forward 2024 von weXelerate statt, bei dem laut Veranstalter über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bereichen Technologie, Innovation und Wirtschaft zusammenkamen. Unter dem Motto „Navigate to the Unknown“ umfasste das Programm Keynotes, Paneldiskussionen und eine Ausstellung mit nationalen und internationalen Start-ups.

Anlässlich der bevorstehenden Expo 2025 in Osaka stand dieses Jahr Japan als Gastland im Fokus der Veranstaltung. Die Gäste erhielten Einblicke in die Vorbereitungen zur Expo 2025 sowie in die neuesten Innovationstrends aus einem der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt.

Lesetipp: Neue Wege in Europa, starke Wurzeln in Japan