Sie haben kürzlich an der Grundsteinlegung für die neue Europazentrale von DMG Mori in München teilgenommen. Welche strategischen Vorteile sehen Sie im Umzug nach München?



Masahiko Mori: München ist ein europäisches Zentrum. Die Flug- und Straßenverbindungen sind sehr gut und München ist auch sehr nah an unserem Hauptwerk. Außerdem war München auch der ursprüngliche Standort von Deckel, dort wurde das Unternehmen gegründet. Es gibt täglich mehrere Direktflüge aus Japan und den USA. Es ist also ein perfekter Standort für ein deutsch-japanisches Unternehmen.



Interessant ist, dass Sie Ihre Europazentrale von der Schweiz nach Deutschland verlegen, obwohl viele Industrieunternehmen derzeit die überbordende EU-Bürokratie kritisieren. Was war der Grund zu sagen, wir verlassen mit unserer Europazentrale die Schweiz und ziehen nach Deutschland?



Mori: Das hat mit der Geschichte von Gildemeister zu tun. Gildemeister ist eines der ältesten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Gildemeister hat Deckel-Maho damals auf Anraten der Banken gekauft. Aus Sicht der Gildemeister-Zentrale in Bielefeld war es dann besser, weiter nach Süden zu ziehen. Und dann war es wegen des deutschen Länderindividualismus besser, nicht nach München zu gehen, sondern nach Winterthur in die Schweiz, um eine gewisse Neutralität zu wahren. Aber ich war damals noch nicht Hauptaktionär dieser Firma. Ich glaube nicht, dass es gut war, als deutsches Unternehmen in die Schweiz zu gehen. Als wir 2016 mehr als 75 Prozent der Anteile erworben und den Beherrschungsvertrag abgeschlossen haben, habe ich mich persönlich entschieden, nach Deutschland zurückzukehren.



Die Entscheidung, nach München zu gehen, fiel also schon damals?



Mori: Ja, damals schon. Also haben wir uns nach einem Standort umgesehen. Bielefeld ist natürlich ein schöner Ort, mit dem wir historisch sehr verbunden sind. Deshalb behalten wir dort die Fabrik, die Forschung und Entwicklung und investieren auch neu. Aber von der Lage her ist es kein optimaler Standort für eine Zentrale. Deswegen haben wir uns für München entschieden.