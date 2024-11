Das Industrieunternehmen Ziehl-Abegg ist jetzt im Innovation Parc Artificial Intelligence (IPAI) vertreten. Im IPAI in Heilbronn entsteht aktuell ein Projekt für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa. „Die künstliche Intelligenz hat bei uns schon in mehreren Bereichen Einzug gehalten. Wir wollen jetzt die unternehmensweite Vernetzung und Nutzung professionalisieren“, sagt Vorstandsvorsitzender Joachim Ley.

Das IPAI versteht sich selbst als Heimat für angewandte KI in Europa und der Welt sowie als Innovationsplattform, auf der unterschiedliche Partner zusammenkommen, um gemeinsam an zukunftsrelevanten KI-Lösungen zu arbeiten. Es möchte als Transformationsbeschleuniger für KI-Aktivitäten in Forschung, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen fungieren.

