Mit 1. März wird die Vertriebs- und Servicetochter Windhager Zentralheizung GmbH in die BHT - Best Heating Technology - GmbH und die Produktions- und Technologiegesellschaft von der Windhager Zentralheizung Technik GmbH in die HIDU GmbH eingebracht. Die Marke Windhager bleibt bestehen.



BHT und HIDU sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der BHT Holding GmbH. Diese wiederum steht im Eigentum der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH. Letztere ist auch Mehrheitseigentümerin der BWT-Gruppe. Die BWT-Gruppe ist seit Jahrzehnten im Wasseraufbereitungsgeschäft tätig. BWT-Geschäftsführer Andreas Weißenbacher wird Geschäftsführer der beiden ehemaligen Windhager-Gesellschaften.