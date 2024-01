Windhager mit Hauptsitz in Seekirchen ist vor allem bekannt für seine Pelletheizungen. Nach der am Freitag bekanntgewordenen Insolvenz plant der Betrieb ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, um die Fortführung des Betriebs zu sichern. Laut dem Geschäftsführer Stefan Gubi werde das Insolvenzgericht voraussichtlich am kommenden Montag die Verfahren eröffnen. Nicht betroffen seien die Auslandsbeteiligungen in der Schweiz, Deutschland und Italien. Allerdings erwartet er einen Folgeantrag für das sich im Bau befindliche Werk für Wärmepumpen in Pinsdorf.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!

Bereits im Juli 2023 machte der Heizungshersteller negative Schlagzeilen; Windhager musste 179 seiner rund 400 Mitarbeiter:innen und Mitarbeiter in Österreich für drei Monate in Kurzarbeit schicken. Der Umsatz war aufgrund einer politischen Entscheidung im Nachbarland massiv eingebrochen, wie Gubi erklärte: "Dass deutsche Politiker Heizen mit Holz als nicht mehr nachhaltig deklariert haben, hat massive Auswirkungen auf den Markt und auf unser Unternehmen". Erschwerend sei hinzugekommen, dass der Neubau massiv eingebrochen sei.

Gubi führte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten außerdem auf die Preisentwicklung von Pellets zurück, die durch die Energiepreiskrise infolge des Ukraine-Konflikts ausgelöst wurde. Der Pellets-Preis stieg von unter 300 Euro Anfang 2022 auf über 700 Euro pro Tonne. "Das hat zu Unsicherheiten bei den Kunden geführt", so der Geschäftsführer. Die Situation verschärfte sich im Sommer 2022, als die deutsche Politik darüber diskutierte, ob Holz als nachhaltiger Energieträger noch förderwürdig sei. Dies führte zu einem dramatischen Rückgang der Märkte - mit erheblichen Umsatzeinbußen für Windhager.