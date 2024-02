Der Preis für die Übernahme ist noch unbekannt. Käufer ist streng genommen nicht die BWT, sondern deren Schwestergesellschaft FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH", die bereits an zahlreichen anderen Unternehmen beteiligt ist. Die Zustimmung der Kartellbehörde stehe noch aus, so der Masseverwalter. "Windhager ist eine exzellente Marke, und wir haben hier eine gute Lösung gefunden", betonte BWT-Chef Andreas Weißenbacher gegenüber den "SN". Der Name Windhager soll erhalten bleiben. Ziel sei es, so viele der rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich zu übernehmen. Dass dies bei allen Beschäftigten gelinge, sei jedoch unrealistisch. Windhager-Mitarbeitern wurde am Mittwoch aber angeboten, möglicherweise zum BWT-Stammsitz nach Mondsee zu wechseln. Dort wurde dem Vernehmen nach bereits ein Rekrutierungsstopp eingelegt. BWT-Geschäftsführer Weißenbacher wird auch neuer Windhager-Geschäftsführer.