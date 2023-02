Kontron meldet den erfolgreichen Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres. Den Verkauf seines IT-Services-Geschäfts an die VINCI Energies S.A. hat das Unternehmen mit Jahreswechsel abgeschlossen. Damit sollte der Ausbau des Technologiebereichs rund um das Internet der Dinge (IoT) in die Wege geleitet werden. Kontron will sich damit stärker als IoT- und Industrie 4.0-Spezialist positionieren, der seine Kund:innen bei der digitalen Transformation unterstützt. Entsprechende Projekte in dem Bereich stehen bereits an.