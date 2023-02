Das EPC-Unternehmen Rehl Energy GmbH hat durch die Installation einer DC-optimierten SolarEdge PV-Anlage an seinem Hauptsitz in Andernach, Deutschland, seine Energierechnung um ca. 32.000,00 € gesenkt und die CO² Emissionen um 146 Tonnen pro Jahr reduziert. Das System besteht aus 1152 Solarmodulen, ausgestattet mit SolarEdge Leistungsoptimierern, um die Energieproduktion zu maximieren und die Wartungskosten zu senken. Das Solar- und Speichersystem produziert jedes Jahr mehr als 378 MWh saubere, erneuerbare Energie - genug, um 80 % des Energiebedarfs des Firmenstandorts zu decken.



Als führendes EPC-Unternehmen (Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen) unterstützt Rehl Energy seine KundInnen beim Einstieg in die regenerative Energieerzeugung. Auch den eigenen Betrieb möchte das Unternehmen energieeffizienter gestalten, beginnend bei der 2.000 m2 großen Hauptverwaltung in Andernach. Zusätzlich zu den anfallenden Energiekosten wie Heizung, Beleuchtung und Klimaanlage im Betriebsgebäude, verfügt der Standort auch über ein Schulungszentrum, ein Lager und eine Montagewerkstatt sowie mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die zu einem hohen Energieverbrauch beitragen.



Die Hauptziele von Rehl Energy bestanden darin, die Menge an Solarenergie, die die Anlage erzeugen kann, zu maximieren und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren.



"In den letzten sechs Jahren haben wir Hunderte von SolarEdge PV-Systemen installiert und wissen aus erster Hand, wie überlegen die Technologie im Vergleich zu herkömmlichen String-Wechselrichtersystemen ist: Höhere Energieerträge, niedrigere Betriebskosten und fortschrittliche Sicherheitslösungen“, sagt Viktor Rehl, Gründer und Geschäftsführer von Rehl Energy. "Daher mussten wir nicht lange suchen, als es darum ging, die beste Lösung für unser eigenes Gebäude auszuwählen."

Vorteile und Funktionen von SolarEdge

Bei SolarEdge kommen Leistungsoptimierer zum Einsatz, die die Solarproduktion steigern, indem sie Probleme wie Verschattung, Verschmutzung und sogenannte Modul-Mismatches ausgleichen - die Leistung herkömmlicher String-Wechselrichtersysteme kann durch etwaige Einflüsse eingeschränkt sein. Die Leistungsoptimierer überwachen außerdem die Leistung jedes einzelnen Moduls in Echtzeit und übermitteln Leistungsdaten an die Cloud-basierte Monitoring-Plattform von SolarEdge, was eine Fehlersuche aus der Ferne und gezielte Systemwarnungen ermöglicht. Im unwahrscheinlichen Fall eines technischen Problems wird eine automatische Warnung an das Rehl-Team gesendet, in der das fehlerhafte Modul genau identifiziert wird, so dass alle Probleme behoben, und die Wartungskosten sowie mögliche Energieverluste auf ein Minimum reduziert werden können.

Sicherheit

Die Gewährleistung der Sicherheit von Menschen und Eigentum war ein weiterer wichtiger Faktor von Rehl Energy bei der Wahl der Wechselrichteranwendung. Das System umfasst mehrere integrierte fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie die Störlichtbogenerkennung, die ein Brandrisiko verringern soll. Ein weiteres wichtiges Sicherheitsmerkmal ist SafeDC™, das die hohe Gleichspannung während der Installation und Wartung reduziert und im Notfall die Gleichstromkabel automatisch auf einen berührungssicheren Wert von 1 V herunterfährt, sobald der Wechselrichter aus oder das System vom Netz getrennt ist. Dies kann beispielsweise Feuerwehrleute schützen, die im Ernstfall auf das Dach gelangen müssen.

Fazit

Rehl fasst zusammen: „Die SolarEdge-Installation senkt unsere Energiekosten jedes Jahr um 80% und setzt dadurch erhebliches Kapital frei, das wir in das Wachstum unseres Unternehmens investieren können. Wenn die Energiepreise weiter steigen, wird auch der Betrag, den wir sparen, steigen. Unser Team kann stolz auf den positiven Beitrag sein, den wir zur Verringerung der Umweltbelastung leisten, während wir gleichzeitig wissen, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist. Als ein Unternehmen, das sein Geschäftskonzept darauf aufgebaut hat, seinen KundInnen zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen, sind wir stolz darauf, mit gutem Beispiel voranzugehen."

