Finanziell steckt Varta bereits seit längerem in Schwierigkeiten. Trotz Sanierungsplänen, die im Jahr 2023 auf den Weg gebracht wurden, konnte das Unternehmen keine nachhaltige Erholung erzielen. Insbesondere die Nachfrage nach kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die in kabellosen Kopfhörern und Hörgeräten verwendet werden, ist stark zurückgegangen. Hinzu kommen aggressive Preiskämpfe mit asiatischen Konkurrenten und Probleme in den Lieferketten, die das Unternehmen zusätzlich belasten. Varta hat mittlerweile rund 250 Millionen Euro Bankschulden und steht vor der Herausforderung, neue Investoren zu gewinnen​



Um die Krise zu bewältigen, arbeitet Varta an einem neuen Restrukturierungsplan. Externe Berater wie Rothschild & Co. wurden hinzugezogen, um verschiedene Szenarien zur Stabilisierung des Unternehmens zu prüfen. Der Vorstand bleibt trotz der schwierigen Lage optimistisch, eine Lösung zu finden, um das Unternehmen langfristig zu sanieren. Ein entscheidender Schritt ist mit den Sanierungsverträgen nun getan.