In der Verantwortung für die missliche Lage des Konzerns sieht Beckermann klassisch das Management, wobei einige der handelnden Akteure weiter am Ruder seien. Für ihn sowie viele andere Anlegerschützer stelle sich daher "die Frage, ob die Verantwortlichen für das Desaster dazu geeignet sind, heute den Retter zu stellen".



Beckermann wies außerdem darauf hin, dass die Art und Weise, wie mit den Kleinanlegern verfahren werde, keine Notwendigkeit sei. "Es zeigt sich oftmals, dass die vorgebliche Eile, die einen Bezugsrechtsausschluss rechtfertigen soll, gar nicht besteht." Das Signal, das Varta aussende, zeige ein "ein katastrophales Sittenbild, welches sich durch die Fälle Gerry Weber oder kürzlich Leoni verfestigt", im StaRUG wiederum ortet Beckermann eine "Abrissbirne für den deutschen Mid-Cap-Markt". Und: "Wir können froh sein, dass es so etwas in Österreich nicht gibt."



Eine Prognose für die Anleger wollte Beckermann gegenüber der APA nicht wagen. Nur so viel: "Die Kleinaktionäre im DSW haben sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit organisiert. So schnell ist das in ganz Europa noch nicht geschehen. Wir werden sehen, welche juristische Maßnahmen noch gesetzt werden."