US-Einschränkungen für Technologie-Exporte nach China bergen Experten zufolge Risiken für die europäische Halbleiterindustrie. Weil Unternehmen aus der Volksrepublik nicht mehr an Maschinen zur Herstellung hochmoderner Prozessoren kommen, investieren sie verstärkt in die Produktion technologisch älterer, ausgereifter Chips, die etwa in Autos und Robotern eingesetzt werden. Damit könnten sie europäischen Firmen wie Infineon oder STMicro ihre bisherige Domäne streitig machen.



"Chinesische Firmen müssen keine Profite machen", erläutert Analystin Antonia Hmaidi vom Mercator Institute for China Studies (Merics). "Selbst wenn es langfristig nicht ohne staatliche Hilfen gehen sollte, kann es sich gesamtwirtschaftlich lohnen, sofern andere Branchen dadurch effizienter werden."

Lesetipp: Kärntner Wietersdorfer Gruppe übernimmt Halbleiterzulieferer Sico Technology

Dem Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer zufolge subventioniert die Volksrepublik ihre Chipbranche neunmal so stark wie Industrieländer. "Hierzu gehören vergünstigte Kredite oder Forschungsförderung. Dies schlägt sich in niedrigen Weltmarktpreisen nieder."