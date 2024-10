Die Beteiligung an Sico Technology eröffnet der Wietersdorfer Gruppe neue Wachstumspotenziale fernab der Bauindustrie. „Die Halbleiterindustrie zählt dank Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Elektromobilität, Cloud Computing, aber auch aufgrund der Grünen Transformation zu den am schnellsten wachsenden Märkten. Sico Technology ist für uns der Türöffner, um neue Marktpotenziale zu schöpfen“, so Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe. Sico Technology zählt zu den führenden internationalen Entwicklern und Herstellern einer Vielzahl von hochwertigen Komponenten, die vor allem im Halbleiterproduktionsprozess benötigt werden. Insbesondere in der Verarbeitung von Silizium und Quarzglas besitzt Sico Technology einzigartiges Know-how sowie innovative und spezialisierte Produktionsmethoden. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Bad Bleiberg befindet, wurde 1981 gegründet. Derzeit werden rund 150 Mitarbeiter in Österreich (Bad Bleiberg und Wernberg), Singapur und den USA beschäftigt.

Mit der gestrigen Vertragsunterzeichnung übernimmt die Wietersdorfer Gruppe 49 Prozent der Anteile vom aws Mittelstandsfonds, der damit aus der Sico Technology vollständig aussteigt, und 11 Prozent der Anteile von Sico Technology-Gründer Walter Nadrag, der als einer von zwei Geschäftsführern sein Know-how weiterhin einbringen wird. Als zweiten Geschäftsführer der Sico Technology beruft die Wietersdorfer Gruppe Daniel Schützenauer, der in den vergangenen 3 Jahren für das Wietersdorfer Tochterunternehmen Hobas Pipe USA in Houston tätig war. In Summe hält die Wietersdorfer Gruppe somit 60 Prozent von Sico Technology. 40 Prozent der Anteile verbleiben bei Sico Technology-Gründer Walter Nadrag. „Mit der Wietersdorfer Gruppe haben wir einen strategischen Partner gefunden, der seine Geschäftstätigkeit international ausgerichtet hat, als Familienunternehmen auf ein starkes Wertesystem setzt und zudem wie wir aus Kärnten stammt - ein Perfect Match, wie ich meine“, so der Sico Technology-Gründer, Walter Nadrag.