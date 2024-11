Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp hat 2023/24 per Ende September erneut einen Milliardenverlust verzeichnet. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 1,4 Mrd. Euro. Im Vorjahr waren es minus 2 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. So schrieb Thyssenkrupp rund 1 Milliarde auf das schwächelnde Stahlgeschäft ab. Weitere Wertberichtigungen gab es im Stahlhandel sowie im Automotive-Geschäft. Hinzu kamen Kosten für die laufende Restrukturierung.



Eine sinkende Nachfrage und niedrigere Stahlpreise sorgten für einen Umsatzrückgang von 7 Prozent auf 35 Mrd. Euro. Der Auftragseingang nahm um 11 Prozent auf 32,8 Mrd. Euro ab. Neben schwachen Geschäften der Stahl- sowie der Handelssparte verzeichnete auch das Automotive-Geschäft Rückgänge. Lediglich die Marinesparte konnte zulegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel um knapp ein Fünftel auf 567 Mio. Euro. Damit erreichte das Unternehmen seine zuletzt gesenkte Prognose.

