Thyssenkrupp plant bisher, das Werk 2027 in Betrieb zu nehmen. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben zusammen Fördermittel in Höhe von zwei Milliarden Euro zugesagt. Diese werden entsprechend dem Baufortschritt nach und nach freigegeben. Dennoch drohen Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe.



Der größte deutsche Stahlkocher wird seit Monaten von einem Streit mit dem Mutterkonzern erschüttert. Im Kern geht es um die Mitgift, die die Stahlsparte auf dem Weg in die Eigenständigkeit erhalten soll. Konzernchef Lopez will das konjunkturanfällige Werkstoffgeschäft in ein Joint Venture mit der Energieholding des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky einbringen. Kretinsky hat bereits 20 Prozent erworben und verhandelt über ein Paket von weiteren 30 Prozent.