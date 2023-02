Seine Services und Ersatzteile bietet Mitsubishi Electric schon lange an - auch für Steuerungen, Antriebe und Peripherie, die bereits über 30 Jahren im Markt sind. Aus diesem Grunde wurde im Servicezentrum in Ratingen ein 3D-Drucker installiert, mit dem sich neuwertige Gehäuse und Abdeckungen herstellen lassen, wodurch der Lebenszyklus verlängert werden kann. Beim Serviceeinsatz kommt es auf die Reaktionsschnelligkeit an, um hohe Verfügbarkeiten der Maschinen zu erzielen. Dazu verfügt das Unternehmen in Ratingen über ein großes Lager, das die Ersatzteilversorgung europaweit koordiniert. Defekte Antriebe oder Steuerungskomponenten werden von Servicetechnikern gegen ein funktionsfähiges Ersatzteil ausgetauscht. Das defekte Teil selbst wird zur Fehleranalyse und Reparatur in die Servicewerkstatt zurückgeschickt. Schon seit den 90er Jahren repariert Mitsubishi die defekten Retouren, testet sie auf Herz und Nieren und bringt sie mit zwei Jahren Garantie wieder in den Kreislauf zurück. Mit dieser Strategie hat sich Mitsubishi ein wirksames Instrument gegen globale Lieferengpässe geschaffen und sichert die Produktionsfähigkeit seiner Kund:innen.