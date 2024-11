Der neue aufschnappbare Optokoppler von Gogatec/Wien kann bei 6,2 mm Breite bis zu 15 A bei 24 VDC schalten. Dies stellt laut Hersteller einen großen Leistungssprung in dieser Größenklasse von elektronischen Relais für Gleichstromlasten dar.



Das Modul enthält ein MOS-FET Schaltelement und kann in drei Versionen mit 10–32 VDC, 5–10 VDC oder 10-30 VAC angesteuert werden. Es schaltet bei 0-35 VDC am Ausgang sehr hohe Gleichströme, wobei jedoch beim Derating darauf zu achten ist, ob es freistehend oder side by side montiert wird. Im ersten Fall sinkt der Schaltstrom von 15 A bei 60°C auf 12 A bei 80°C und bei enger Montage von 12 A bei 40°C auf 8 A bei 80°C.



