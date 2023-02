Harting bietet industrielle Verbindungstechnik für „Data“, „Signal“ und „Power“. Die Technologiegruppe unterhält 14 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44 Ländern. Außerdem stellt das Unternehmen unter anderem elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz her. Es bietet zudem Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kund:innen und Anwender:innen in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation an. Rund 6.500 Mitarbeitende erwirtschafteten 2021/22 einen Umsatz von 1.059 Mio. Euro.