Autos sind out, zumindest für das Schaumstoffunternehmen Neveon, das Weich- und Verbundschäume aus Polyurethan für verschiedenste Einsatzgebiete bietet; vom Unterboden für Fußballplätze über Putzschwämme bis hin zu Polstermöbeln. Mit 57 Standorten in 17 Ländern erwirtschaftete die Greiner-Tochter im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 732 Mio. Euro und beschäftigte über 3.600 Mitarbeiter:innen.

Im Mobility-Sektor war bis vor Kurzem noch das Automotive-Geschäft eine bedeutende Säule. Mit 31. Dezember 2023 gehen allerdings vier Greiner-Unternehmen und zwei Joint Ventures an die Trèves-Gruppe aus Frankreich: Die Greiner Perfoam GmbH in Enns, die Greiner Perfoam GmbH in Linz, die Greiner Perfoam s.r.o. an zwei tschechischen Standorten, die Greiner Perfoam Automotive Components, S. de R.L. de C.V. in Mexiko sowie Shenyang Greiner Automotive Components Co, Ltd. und Tianjin Greiner Automotive Components in China.

Mit dem Verkauf zieht sich Neveon aus dem Fertigprodukt-Automotive-Geschäft zurück und konzentriert sich auf ihr vertikal integriertes Schaumstoff-Kerngeschäft in den Geschäftsbereichen Living & Care sowie Mobility & Specialties.



