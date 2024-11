In Porto ist in diesen Tagen das Dachser Corporate IT Hub Portugal gestartet. Das zu Beginn noch kleine Team soll sukzessive wachsen und Anfang des zweiten Quartals 2025 in größere Räumlichkeiten umziehen. Bis Ende 2026 sollen rund 100 IT-Stellen in Porto besetzt werden.



Das Corporate IT Hub in Porto wird die bestehenden IT-Standorte in Deutschland, Frankreich, Spanien, Hongkong und in den USA ergänzen. An diesen entwickeln und optimieren derzeit rund 750 IT-Spezialisten die integrierten Kernsysteme von Dachser für das Transport- und Warehouse-Management, sorgen für IT-Sicherheit und treiben die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Logistikdienstleisters voran.

Lesetipp: So schützt sich Greiner vor Cyberangriffen

Eng eingebunden in die IT-Struktur des Unternehmens, wird das neue Corporate IT Hub eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer digitaler Lösungen zur Optimierung der Logistikdienstleistungen von Dachser spielen.