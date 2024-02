BHT und HIDU sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der BHT Holding GmbH. Diese steht im Eigentum der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH. Letztere ist auch mehrheitlich an der BWT Group beteiligt, die seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung tätig ist. BWT-Geschäftsführer Andreas Weißenbacher wird Geschäftsführer der beiden ehemaligen Windhager-Gesellschaften.

Weiterhin bleibt offen, wie es mit dem fast fertiggestellten neuen Windhager-Wärmepumpenwerk samt Logistikzentrum in Pinsdorf weitergehen soll. Weißenbacher hat im Zuge der Übernahme bereits die Annahme getätigt, dass nicht alle Mitarbeitet des insolventen Unternehmens übernommen werden könnten: Es sei das Ziel, so viele Mitarbeiter wie möglich zu übernehmen, die Übernahme aller Mitarbeiter se jedoch unrealistisch, so Weißenbacher damals.