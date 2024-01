Die österreichische Gießereiindustrie umfasst laut Informationen des Fachverbands Metalltechnische Industrie 38 produzierende Unternehmen und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter:innen. Mit etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften die heimischen Unternehmen eine für den Standort nicht unbedeutende Summe. Die direkte und indirekte Exportquote der Branche liegt bei etwa 80 %, was auf eine starke internationale Ausrichtung hinweist. Ein Großteil der produzierten Güter ist für den Fahrzeugbereich bestimmt, weshalb die Gießereien eine wichtige Rolle in der Zulieferkette der Automobilindustrie spielen.

Diese enge Verknüpfung mit dem im Wandel befindlichen Fahrzeugsektor ist einer von mehreren Gründen, weshalb Österreichs Gießereiindustrie aktuell unter massivem Druck steht. Auch die anhaltend hohen Energiekosten und die im europäischen Vergleich hohe Inflation sind weitere erschwerende Faktoren für die Branche.

Dem Geschäftsführer des Fachverbands Metalltechnische Industrie, Adolf Kerbl, bereiten aber vor allem die jüngsten Metaller-Lohnabschlüsse Sorgen. Allein 2022 und 2023 sind die KV-Löhne bei den Metallern in Österreich um acht bzw. 9,6 Prozent gestiegen. Dies soll laut Kerbls Einschätzung heuer und nächstes Jahr für den Abbau von Hunderten Jobs in der Branche führen. Derzeit gebe es rund 6500 Jobs in der Gießereibranche – „und ich rechne damit, dass rund zehn Prozent mittelfristig verloren gehen“, sagte der Branchenvertreter im OÖ Volksblatt. Die Personalkosten seien so hoch, dass die heimischen Gießerei-Betriebe gegenüber ihren deutschen Mitbewerbern den Kürzeren ziehen: „Wir haben uns in den vergangenen vier bis fünf Jahren vom deutschen Mitbewerb bei den Personalkosten um 20 Prozent entfernt.“

Deren Reaktion fällt Kerbl zufolge drastisch aus: „Es wird outgesourct und rationalisiert“. Und zwar werden Produktionskapazitäten seiner Einschätzung nach dorthin verlagert, wo es niedrigere Lohnsteigerungen gab - etwa nach Spanien, wo die KV-Löhne heuer um 1,5 Prozent angehoben wurden. Unternehmen, die in die Fahrzeugindustrie liefern, machen etwa 80 Prozent der Gießereien aus. Diese hätten es besonders schwer. Auch mittelfristig ist der Branchenexperte nicht optimistischer. Er wünscht sich für die Branche zumindest einen eigenen Branchenabschluss bei KV-Verhandlungen