Innio hat seinen Hauptsitz in Jenbach in Tirol und weitere Hauptniederlassungen in Waukesha, USA und Welland, Kanada. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter:innen und betreibt Servicestandorte in ca. 100 Ländern - und lieferte bereits über 55.000 Motoren weltweit aus.