Der Dialog zwischen den KI-Experten und den Fachleuten von Ziehl-Abegg bot Einblicke in die praktischen Herausforderungen und Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in der Luft-, Regel- und Antriebstechnik. „Die Wissenschaftler waren sehr offen und haben bereitwillig über ihre Forschung erzählt“, so Mayer. „Solche Begegnungen stärken nicht nur unsere Innovationskraft, sondern auch die Verbindung zwischen Wissenschaft und Industrie.“



Damit wollte Ziehl-Abegg auch unterstreichen, dass das Unternehmen der technologischen Weiterentwicklung und der Anwendung von künstlicher Intelligenz große Bedeutung zumisst. Auch im Jahr 2025 ruft Ziehl-Abegg wieder den „AI Communication Award“ aus.