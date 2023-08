Die stetige Weiterentwicklung des Produkts und die steigende weltweite Marktpräsenz haben die Anforderungen an Support und Produktinnovation erhöht. Die Übernahme der Condition-Monitoring-Aktivitäten durch iba AG ist eine gezielte Antwort auf diese Herausforderungen. Ulrich Lettau, CEO bei der iba AG, betont: "Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, die Geschäftsaktivitäten im Bereich Condition Monitoring ausschließlich bei der iba AG weiterzuführen. Mit dem Schritt wollen wir sicherstellen, dass unseren Kunden ein noch besserer Service, eine zielorientiertere Beratung sowie eine effizientere Projektbegleitung angeboten werden kann."

Die Übernahme beinhaltet nicht nur die Rechte an der von Hainzl entwickelten Software, sondern auch das Know-how der Expert:innen, die bisher bei Hainzl tätig waren. So will iba sicherstellen, dass die laufenden Geschäftsvorgänge nahtlos fortgesetzt werden können.

