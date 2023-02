Grafe behauptet sich mit den drei Geschäftsfeldern Farbmasterbatches, Additive und funktionelle Compounds seit mehr als 30 Jahren am Markt. Das Unternehmen präsentiert sich als Innovationstreiber in der Herstellung von Farb-Granulaten. In dessen Labors werden Jahr für Jahr 10.000 unterschiedliche neue Masterbatches in individuellen Varianten hergestellt, getestet und auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt.

Im Bereich Compounds bietet Grafe unter anderem ein umfangreiches Sortiment an standardisierten elektrisch leitfähigen Granulaten. Zudem bietet Grafe vielfältige Additiv-Granulate inklusive gefüllter und verstärkter Typen, die dem Polymer beigemischt werden. So entstehen Materialien mit optimierten Eigenschaften, wie beispielsweise halogenhaltige und -freie Flammschutzmittel, UV-beständige Folien oder Antistatika. In Verbindung mit Kombinationsmasterbatches ist auch die Verknüpfung von Farbe und Additiv möglich.