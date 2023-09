Die Automobilindustrie steht laut der kürzlich veröffentlichen EY-Studie am Scheideweg. Nach der Hype-Phase gehe es jetzt um den tatsächlichen Aufbau eines Ökosystems – und um viel Geld: Allein der Markt für Automotive-relevante Software wird bis 2030 auf einen Wert von 118 Mrd. US-Dollar anwachsen – bleibt damit jedoch hinter den bislang bestehenden Erwartungen der Industrie zurück. "Autohersteller müssen ihre Strategien überprüfen, verstärkt auf Partnerschaften und "Coopetition", also auf Kooperation und Wettbewerb setzen - und auch eine Standardisierung in bestimmten Bereichen in Betracht ziehen,“ erklärt Constantin M. Gall, Leiter der Automotive Industry Practice und Managing Partner Europe West bei EY Strategy and Transaction. Die automobile Software-Transformation sei kein Sprint, sondern ein Marathon. Traditionelle Automobilhersteller und Zulieferer sollte sich jetzt darüber klar werden, wo sie mitspielen wollen, mit wem sie dabei gegebenenfalls kooperieren, welche Fähigkeiten und Talente sie benötigen und wie ihre Organisationsstruktur diese Transformation am besten unterstützt.

Der größte Fehler, den Zulieferer und Automobilhersteller begehen könnten, sei es demnach, den Wandel von Soft- zu Hardware zu unterschätzen. "Das Fenster der Möglichkeiten schließt sich, und das gesamte Ökosystem bereitet sich darauf vor, von der Experimentierphase zu einem profitablen, groß angelegten Softwaregeschäft überzugehen", heißt es in dem 34-Seitigen Papier.



