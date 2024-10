Wie berichtet wird, hatten Analystinnen und Analysten nach den Anstiegen im Juni und Juli mit einem gedämpften Auftragseingang gerechnet. Allerdings waren sie durchschnittlich aber nur von einem Rückgang um zwei Prozent im Monatsvergleich ausgegangen.

Als Erklärung für die gesunkenen Aufträge führte das Bundesamt unter anderem die Bestellungen im "Sonstigen Fahrzeugbau" an – also die Produktion von Flugzeugen, Schiffen, Zügen oder Militärfahrzeugen. Die negative Entwicklung resultierte daraus, "dass im Sonstigen Fahrzeugbau im Vormonat umfangreiche Großaufträge platziert worden waren", wird in der Mitteilung beschrieben. Zudem gab es im August weniger Bestellungen aus dem Ausland.