Neben der konjunkturellen Entwicklung bereitet die Regulierungswut der Bundesregierung und der EU-Administration der Industrie große Sorgen. Als besonders „gelungene Beispiele für Bürokratiemonster“ führt Bernhard das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union an. „Sie belasten das Geschäft zusätzlich und fordern kleine und mittelständische Unternehmen in ohnehin schwierigen Zeiten überproportional heraus. Zudem verfehlen sie ihre Ziele zu viel zu hohen Kosten“, so sein Urteil.

Beide Gesetze schreiben umfangreiche Dokumentations- und Berichtspflichten über die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen und bestehender Umweltauflagen in der Lieferkette vor. „Selbst wenn Transparenz in der Lieferkette hergestellt werden könnte, fehlt den mittelständischen Unternehmen die Marktmacht, um die geforderten Standards bei den Lieferanten außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes durchzusetzen“, räumt Bernhard ein. Die Beachtung von Menschenrechten und Umweltaspekten im wirtschaftlichen Handeln sei damit nicht in Abrede gestellt. Allein die Auseinandersetzung damit schaffe Sensibilität. „Ich bin aber überzeugt, dass es Aufgabe der Politik ist, die Standards auch tatsächlich durchzusetzen“, fordert er.

Ein weiteres Ärgernis sind laut Bernhard die langwierigen Genehmigungsverfahren bei Dual-Use-Exporten. Anträge, die vom zuständigen Bundesausfuhramt zügig bearbeitet würden, blieben im politischen Prozess in Berlin stecken. Die zuständigen Ausschüsse, die nach Prüfung Einzelgenehmigungen erteilen, tagen nur etwa alle drei Wochen, und jeder Antrag wird erfahrungsgemäß bis zu dreimal behandelt. Bis dahin erhalten die Antragsteller keine Zwischenbescheide und können ihre Kunden nicht verlässlich informieren. Auch bei Folgeprojekten, für die der Kunde bereits genehmigte Maschinen gekauft hat, oder bei Bestellungen deutscher Tochterunternehmen dauert die Bearbeitung der Anträge oft sehr lange. Es besteht die Gefahr, dass Kunden wieder abspringen, wenn der Werkzeugmaschinenhersteller oft erst sechs bis acht Monate oder noch länger nach der Bestellung die Zulassung erhält und mit der Produktion der Maschinen beginnen kann. Zudem leidet sein Ruf. „Teilweise haben Unternehmen einen nicht unerheblichen Teil ihres Umsatzes bei den Behörden zur Genehmigung liegen“, weiß Bernhard. Sein Vorschlag an die Politik: „Es geht nicht darum, die Verfahren in Frage zu stellen, sondern die Durchlaufzeiten zu verkürzen, denn tatsächlich werden kaum Anträge abgelehnt. Dazu müsste man diskutieren, dass die Gremien vorübergehend häufiger tagen, um diesen Flaschenhals zu erweitern.