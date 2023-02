Ob und wie es mit dem Welser Standort von Christof Industries weitergehen würde, war lange Zeit ungewiss. In den letzten Tagen ging plötzlich alles sehr schnell: Die INOCON Industrial Plants GmbH (INOCON-IP) übernimmt die in Wels beheimatete Sparte Anlagenbau und Fördertechnik von Christof Industries mit möglichst allen MitarbeiterInnen. Das Anlagenbauunternehmen aus Attnang-Puchheim hat sich am vergangenen Dienstag Vormittag knapp gegen zwei Mitbietende aus Irland und der Slowakei durchgesetzt. Noch am Nachmittag wurde der Kaufvertrag unterschrieben, am Mittwoch wurde die Kaufsumme überwiesen und die Belegschaft informiert. INOCON-IP will nach Möglichkeit alle 32 MitarbeiterInnen übernehmen. Der Gläubigerausschuss hat der Übernahme zugestimmt. Obwohl INOCON-IP keinen Kaufpreis nennt, betont der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Pesendorfer, dass man „an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen“ sei. Die Wiedervereinigung von zwei durch die Doubrava-Insolvenz getrennten Betrieben ist für Pesendorfer ein „Herzensanliegen“.



Im September 2013 hatte INOCON 12.000 Quadratmeter Hallenfläche samt den darin befindlichen Produktionsmitteln und 4.200 Quadratmeter Bürofläche vom insolventen Anlagenbauunternehmen Doubrava gekauft, 27 MitarbeiterInnen und 13 Lehrlinge übernommen und unter dem Namen INOCON-IP weitergeführt. Den Großteil der Doubrava Belegschaft hatte damals das Industriemontage-Unternehmen FMT übernommen und das Tochterunternehmen Doubrava Industrieanlagenbau GmbH gegründet. Ab November 2019 firmierte Doubrava schließlich unter der Marke Christof Industries und dem neuen Unternehmensnamen Christof Industries Austria GmbH. Mit der Übernahme der Sparte Anlagenbau und Fördertechnik der Christof Industries Austria GmbH fühle er sich ein wenig an das Willy Brandt zugeschriebene Zitat „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ erinnert, sagt Fritz Pesendorfer. Der geschäftsführende Gesellschafter von INOCON-IP war zwischen 2006 und 2011 bereits Doubrava-Geschäftsführer. „Es ist mir ein Herzensanliegen, dass die beiden Firmen wieder ein Unternehmen werden.“ Immerhin sei man im gleichen Geschäftsfeld tätig, kenne und schätze sich und arbeite zu 50 Prozent für die gleichen Kunden.