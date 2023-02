Anlagenbauer Christof Industries Austria ist insolvent, wie am 30. September bekannt wurde. Der Hersteller von Heizkraftwerken, Abfallgeräten und Förderanlagen will dennoch den Betrieb weiterführen, bei den 350 Mitarbeiter:innen in Österreich soll es aber Einsparungen geben. In Wels, Graz, Wien und Werndorf hat das Familienunternehmen seine österreichischen Standorte. Aber auch die 2017 erworbene spezialisierte Essener Anlagenbaufirma Oschatz ist nun insolvent. Mit ihrer Spezialisierung auf Energierückgewinnung und Abfallverwertung würde sie eigentlich dem Zeitgeist entsprechen. Doch mangelnde Aufträge waren nicht das Problem.

Ursachen für die Insolvenz sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sein. Diese hätten nicht nur zu massiven Kostensteigerungen bei internationalen Projekten aufgrund der Unplanbarkeit geführt, sondern auch zu massiven Projektverzögerungen. So konnten sogenannte Milestone-Payments erst mit erheblicher Verzögerung lukriert werden, wodurch die Liquiditätslage des Unternehmens erheblich beeinträchtigt wurde.



(Lesen Sie auch: Die Top 50 im Anlagenbau 2021)