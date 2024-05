"Weder Drohungen noch öffentliche Betriebsrätekonferenzen bringen uns in der derzeitigen Situation weiter. Tatsache ist, dass die Arbeitnehmervertretung mit überzogenen Lohn- und Gehaltsforderungen in die Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag für die chemische Industrie Österreichs geht", kritisiert Berthold Stöger, Verhandlungsleiter im Fachverband der Chemischen Industrie.



Er stellt in einer Stellungnahme klar: "Die Abgeltung der außergewöhnlich hohen Inflation kann kein Automatismus sein. Wir können nur das verteilen, was vorher in den Betrieben erwirtschaftet wurde." Er rechnete vor, dass es im Vorjahr einen Produktionsrückgang von 10,4 Prozent gegeben habe - und auch die Prognosen der Wirtschaftsforscher würden von "Gegenwind" sprechen. Dieser werde Österreichs Wirtschaft 2024 nahe an der Stagnation halten.