Laut WIFO-Konjunkturtest ist die Produktion in den letzten drei Monaten weiter gesunken, und das Tempo des Rückgangs hat sich beschleunigt. 43% der Unternehmen melden, dass die Produktion in den letzten drei Monaten gesunken ist, im Oktober 2023 waren es rund 36%. In der Metallindustrie sinkt die Produktion noch stärker als im Maschinenbau. Auch die Produktionsaussichten bleiben negativ: Mehr als 30 % der Unternehmen rechnen in den nächsten drei Monaten mit weiteren Rückgängen, nur 8 % erwarten einen Produktionsanstieg. Bei den Auftragseingängen erlebte die MTI seit Mitte 2022 einen stetigen Abwärtstrend. 49 % der Unternehmen bezeichnen ihren Auftragsbestand als „nicht ausreichend“. "Die Talsohle des Abschwungs ist damit in der Metallindustrie noch nicht erreicht", urteilt Knill.

Auch die internationalen Rahmenbedingungen sind für die exportorientierte Industrie schwierig: Der wichtigste Exportmarkt Deutschland befindet sich ebenfalls in einer Rezession, vor allem die deutsche Industrie verliert an Boden. Die Inflationsrate in Deutschland lag im vergangenen Jahr um zwei Prozentpunkte unter jener in Österreich. Die dadurch deutlich höheren Lohnsteigerungen in Österreich schwächen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zusätzlich, „das ist ein giftiger Cocktail, den die Branche derzeit schlucken muss“, meint Knill.