Boeing hat einen Abbau von 10 Prozent seiner Belegschaft und damit etwa 17.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Boeing-Chef Kelly Ortberg teilte vergangenen Freitag in einem Schreiben an die Mitarbeitenden mit, der Flugzeughersteller müsse die Personalsituation an die "finanziellen Realitäten" anpassen.

"Diese Kürzungen werden Führungskräfte, Manager und Angestellte umfassen." Zudem verzögere sich die Erstauslieferung des Jets 777X um ein Jahr.



