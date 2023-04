ABB, Hersteller von Industrierobotern, Ladestationen für E-Autos und Automationslösungen, vermeldet für das 1. Quartal 2023 eine deutliche Gewinnsteigerung. Der Umsatz zog um 13 Prozent auf 7,86 Mrd. US-Dollar an (auf vergleichbarer Basis: +22 Prozent). Zurückzuführen sei das mitunter auf die Auftragseingänge, wo es auf vergleichbarer Basis ein Plus von 9 Prozent gegeben habe. Laut CEO Björn Rosengren haben drei von vier Geschäftsbereichen zur positiven Entwicklung der Bestellungen beigetragen. Einzig der Bereich Robotik & Fertigungsautomation lag unter dem Niveau des allerdings sehr starken Vorjahres.



Man sei nicht mit signifikanten Engpässen in den Lieferketten konfrontiert gewesen, heißt es dazu unter anderem. Die robuste Entwicklung der Volumen und der Preise hätten die negativen Einflüsse der Währungen mehr als kompensiert.



Aufgrund dieses Schwungs gleich zu Jahresbeginn hat ABB die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2023 erhöht. Demnach dürfte der vergleichbare Umsatz um mindestens 10 Prozent (bisher >5 Prozent) erreicht werden.