Augmented Reality für MitarbeiterInnen

Bei „AR Assistance for Quality Assurance on the Shopfloor in Automotive Manufacturing” von AIT und AUVA wurden Augmented Reality-Systeme (AR-Systeme) hinsichtlich Ergonomie, Arbeitspsychologie und Unfallprävention unter die Lupe genommen. Folgende fünf Handlungsempfehlungen lassen sich daraus ableiten:



· Sicherheitsrelevante Hinweise am Arbeitsplatz sollten besonders gut sicht- bzw. hörbar dargestellt werden.



· Arbeitsprozesse sollten zeitlich und inhaltlich so gestaltet werden, dass sich Routinen für AnwenderInnen herausbilden können.



· Ausreichende Ausbildungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sollten geboten werden, um Sicherheit im arbeitsbezogenen Umgang mit AR-Systemen zu entwickeln.



· Bei komplexeren bzw. kognitiv aufwendigeren Tätigkeiten sollten genügend Pausen eingeplant werden, um sich zwischenzeitlich zu erholen.



· MitarbeiterInnen sollten in der Interaktion mit AR-Systemen unterschiedliche Eingabemodalitäten haben, um die Arbeit an die jeweilige Situation anpassen zu können.





Weitere interessante Artikel zu AR und Robotern:

EK Robotics liefert die Beauty-Queen der FTS

Virtuelle Technologien in der Produktion – ein Segen mit Aufwand

Cobots: Was sie noch bremst