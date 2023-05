Der Schaltanlagenbau ist geprägt von knappen Termine, engen Margen und kurzfristigen Änderungen. So müssen auch die Engineering-Prozesse immer schneller, flexibler und wirtschaftlicher ablaufen. Mit Engineering-Konzepten wie dem Weidmüller Configurator (WMC) soll es Schaltschrank- und Schaltanlagenbauer erleichtert werden, mit den vielfältigen Anforderungen zurecht zu kommen. Zusätzlich startet jetzt auch in Österreich eine erweiterte Partnerschaft mit Eplan im Rahmen des Eplan Partner Network, der folgende Zielsetzung zugrunde liegt: die Verbesserung der Datenqualität und Erweiterung der Datenmodelle für einen automatisierten und effizienten Schaltschrankbau. „Mit dieser Partnerschaft wollen wir den Anwendern eine bessere digitale Durchgängigkeit entlang der Prozesskette und eine höhere Automatisierung des Schaltschrankbaus ermöglichen“, sagt Wolfgang Weidinger, Geschäftsführer Weidmüller Österreich. Auf der Smart Automation vom 23. bis 25. Mai 2023 in Linz wurde die Zusammenarbeit im Detail und mit konkreten Kundenapplikationen präsentiert.

Baumgartner Automation und die WHP Solutions nützen bereits die Eplan Plattform und den WMC. Die neue Schnittstelle zwischen den beiden Tools wird ihre Arbeit künftig erleichtern und beschleunigen.